https://static.news.ru/photo/6f9b39b0-566e-11ea-a73d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 68 ветеранов были освобождены на год от уплаты ЖКХ, также им простили долги за коммуналку.

Как сообщает Lenta.ru, решение о списании долгов участникам боевых действий и труженикам тыла принял глава региона Андрей Трубецкой в честь Дня защитника Отечества. Общая сумма задолженности составляет около 300 тысяч рублей.

Также чиновник распорядился в течение этого года не начислять ветеранам плату за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, с них не будут брать взносы за капремонт и за вывоз мусора. Отмечается, что бюджету региона это обойдётся примерно в четыре миллиона рублей.

Как писал NEWS.ru, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заявил, что лишение россиян возможности пользоваться коммунальными услугами из-за неуплаты — крайняя мера воздействия на людей.