В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 68 ветеранов были освобождены на год от уплаты ЖКХ, также им простили долги за коммуналку.
Как
Также чиновник распорядился в течение этого года не начислять ветеранам плату за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, с них не будут брать взносы за капремонт и за вывоз мусора. Отмечается, что бюджету региона это обойдётся примерно в четыре миллиона рублей.
Как писал NEWS.ru, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заявил, что лишение россиян возможности пользоваться коммунальными услугами из-за неуплаты — крайняя мера воздействия на людей.
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