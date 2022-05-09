В Грозном назовут улицу в честь экс-главы ДНР Захарченко

Фото chechnya.gov.ru

Одна из улиц Грозного будет названа в честь бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, погибшего в 2018 году, сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пояснил, что этим будет не только увековечена память Захарченко, но и отдана дань уважения всем борцам за свободу ДНР.

Мы приняли решение переименовать одну из улиц города Грозного в честь выдающегося государственного и военного деятеля Донецкой Народной Республики, бывшего главы ДНР Александра Захарченко, — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Захарченко стоял у истоков независимости ДНР, принимал активное участие в боях против «бандеровских прихвостней и националистов Украины» и всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу и справедливость.

Захарченко возглавлял ДНР в 2014–2018 годах. Погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти республики назвали произошедшее терактом и обвинили Киев в убийстве Захарченко. Украинские власти свою причастность к этому отрицают.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске по инициативе главы Карелии Артура Парфёнчикова одну из улиц назвали в честь защитников Донбасса. В Ростове-на-Дону появится улица имени Героя России Владимира Жоги — командира батальона «Спарта», погибшего в начале марта в Волновахе.