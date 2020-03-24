Депутат Государственной думы и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Юрий Смирнов выступил в поддержку законопроекта о полном возврате денег за авиабилеты при введении режима чрезвычайной ситуации.
По его словам, в ситуации с распространением коронавируса пассажиры не должны брать все риски на себя,
Они (авиакомпании. — NEWS.ru) вынуждены сдавать билеты и брать все риски на себя. Так быть не должно, и они это понимают, — подчеркнул он.
Политик отметил, что в текущей ситуации необходимо найти поддержку со стороны компаний.
Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушения при формировании цен на билеты. В ведомстве напомнили, что крупнейшая российская авиакомпания имеет «исключительное положение» по вывозу российских граждан из других стран.
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