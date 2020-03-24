https://static.news.ru/photo/715465f4-6de5-11ea-8c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Юрий Смирнов выступил в поддержку законопроекта о полном возврате денег за авиабилеты при введении режима чрезвычайной ситуации.

По его словам, в ситуации с распространением коронавируса пассажиры не должны брать все риски на себя, передаёт «Москва 24». Многие люди покупают билеты заранее и сейчас несут убытки не по своей вине.

Они (авиакомпании. — NEWS.ru) вынуждены сдавать билеты и брать все риски на себя. Так быть не должно, и они это понимают, — подчеркнул он.

Политик отметил, что в текущей ситуации необходимо найти поддержку со стороны компаний.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушения при формировании цен на билеты. В ведомстве напомнили, что крупнейшая российская авиакомпания имеет «исключительное положение» по вывозу российских граждан из других стран.