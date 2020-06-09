В Госдуму внесён проект закона об экологическом туризме

https://static.news.ru/photo/dfd94902-aa5f-11ea-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко /АГН «Москва»

Законопроект, закрепляющий понятие «экологический туризм» в законодательстве, внесён в Госдуму РФ.

Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторами законопроекта выступила группа депутатов от «Единой России». В пояснительной записке говорится, что закон был подготовлен на основании положений посланий президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и 20 февраля 2019 года, а также нацпроекта «Экология».

Экологический туризм — туризм, связанный с посещением, сохранением и (или) изучением природных комплексов и объектов, естественных экологических систем, составляющих их элементов и происходящих в них процессов, объектов растительного и животного мира, а также их генетического фонда, объектов всемирного природного наследия, для которых введен режим особой охраны, — говорится в законопроекте.

Документ также предусматривает дополнение направлений туристской деятельности, установленных действующим законом, например, внутренний туризм, социальный, детский, самодеятельный и экологический туризм, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что законодательный запрет на строительство объектов в лесах препятствует развитию экологического туризма на этих территориях.