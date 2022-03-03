«До 15 лет лишения свободы»: в Госдуме рассказали о наказании за фейки

В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за фейки в Интернете, связанные со спецоперацией Вооружённых сил РФ. За это предлагают наказывать лишением свободы на срок до 15 лет, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, передаёт ТАСС.

Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трёх лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше — от 5 до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы, — заявил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google ограничить рекламу, в которой сообщается информация о «многочисленных жертвах» среди военнослужащих России на Украине. Такие же претензии у Роскомнадзора к информации о гибели гражданского населения.

А 26 февраля Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ из-за недостоверной информации о событиях на Украине. В ведомстве отметили, что в материалах изданий военная операция РФ называется «войной» или «вторжением».