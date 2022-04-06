В Госдуме рассказали, чем грозит увеличение нерабочих дней в мае

Увеличение количества нерабочих дней может ударить по экономике России, заявила «ФедералПресс» депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её мнению, инициатива депутата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова добавить число выходных дней в майские праздники является избыточной.

У нас 14 дней в календаре являются праздничными, нерабочими. Считаю, увеличение количества нерабочих дней может ударить по экономике, которая и без таких решений переживает не самые лучшие дни. Предложенная инициатива избыточна, — отметила депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая.

В этом году майские праздники продлятся восемь дней. Есть выходные, которые перенесли с январских каникул, это 3 и 10 числа. Первый день месяца — воскресенье, поэтому 2 число тоже включили в отдых. Так, в связи с Праздником Весны и Труда россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая. Суббота 30 апреля добавляет ещё одни сутки к официальным майским праздникам. Получается четыре дня подряд. Второй период отдыха — с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.

Как заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, День единения народов России и Белоруссии, который отмечают в двух странах 2 апреля, достоин стать ещё одним нерабочим днём. Она назвала этот праздник важной вехой в истории, отметив, что у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.