В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле В Госдуме заступились за пилота, посадившего самолет на пшеничное поле

Пилоту Сергею Белову, посадившему самолет в поле, предъявили неподъемный иск — почти 119 млн. рублей, рассказал NEWS.ru космонавт и депутат Государственной думы Роман Романенко. По его словам, в одиночку невозможно рассчитаться с подобным долгом.

Я считаю, что это слишком большой штраф. Безусловно, один человек не сможет это выплатить. Если все произошло из-за отказа техники и комиссия утвердила это, посадка самолета в пшеничное поле — это геройский поступок. Первостепенная задача каждого командира экипажа — спасти пассажиров и воздушное судно, — заметил парламентарий.

По его словам, в том, что произошло на самом деле, должны разобраться специальные комиссии. Они же подписывают бумагу, где выносят приговор либо экипажу за неправильные действия, либо списывают все на отключение или поломку тех или иных систем бортового комплекса воздушного суда.

Ранее сообщалось, что командиру самолета и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию. В авиакомпании не стали называть причин такой просьбы. Один из мужчин рассказал журналистам, что ему остается только «надеяться на лучшее». В его семье четверо детей, на содержание всей семьи уходит около 150 тысяч рублей, при этом половина этой суммы тратится на кредиты.