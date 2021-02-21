В Госдуме сообщили о новых льготах для семей с детьми

https://static.news.ru/photo/8cc31f40-7467-11eb-be2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут перестать учитывать уже существующие компенсации при выплате пособий на ребёнка. В настоящее время власти продумывают перечень таких льгот, рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Недавно я обратилась к правительству с предложением ввести компенсационные выплаты для семей с детьми-инвалидами, в которых скончался один из родителей. Жду ответа, - сказала депутат.

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин добавил, что в 2021 году добавятся новые льготы и для других категорий граждан. Так, по его словам, дополнительная поддержка будет оказана семьям с детьми от трёх до семи лет, может понизиться пенсионный возраст в северных регионах и решается вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам.

Подробностей, вероятно, стоит ждать на послании президента Федеральному Собранию, - сказал Шеин.

Депутаты также отметили, что сужения льготных категорий в России не будет. Шеин отметил, что такое "было бы удивительно". Бессараб добавила, что ничего подобного озвучено не было, передаёт URA.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в России предлагают повысить статус многодетных семей, предоставив отцам и матерям дополнительные голоса на выборах. Обращение с соответствующей инициативой председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направилпрезиденту Владимиру Путину.