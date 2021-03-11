В Госдуме сочли преждевременным закон о четырёхдневной рабочей неделе

https://static.news.ru/photo/79590dbe-8283-11eb-90d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если четырёхдневную рабочую неделю закрепить в законодательстве для отдельных категорий граждан, это может привести к серьёзным социальным потрясениям. Такая мера сейчас преждевременна, считает глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он высказал мнение, что через некоторое время Россия всё-таки придёт к четырёхдневке, но «лишь в отдельных секторах и для отдельных должностей». Введение сокращённой рабочей недели может безболезненно для экономики затронуть не все сферы и далеко не каждого сотрудника, подчеркнул представитель фракции ЛДПР. Он призвал не забывать о предприятиях непрерывного цикла, а также про работников со сдельной оплатой труда.

Вновь заговорили о сокращённой рабочей неделе, уже звучат предложения распространить её на отдельные категории работников — на женщин, инвалидов, пенсионеров, — цитирует Нилова его пресс-служба.

Представитель фракции ЛДПР напомнил, что в Госдуме пока что нет ни одного законопроекта в продолжение этой дискуссии.

Он также высказал уверенность в том, что сейчас «нет никакого смысла привлекать законодательный инструментарий». При этом, по его мнению, «увеличивать заработную плату и производительность при сокращении рабочей недели нужно крайне осторожно, постепенно». Для этого необходимы соответствующие условия, качественно иной уровень развития искусственного интеллекта и технологий.

Нилов добавил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю — вопрос «не сегодняшнего и не завтрашнего дня», а сам процесс должен носить «эволюционный характер».

Как показали результаты вынужденного перехода на удалённый формат работы из-за пандемии, грамотная самоорганизация при сохранении зарплаты персоналу и производительности труда позволили ряду предприятий и организаций в определённых отраслях самостоятельно, без всякого регулирования, перейти на режим четырёхдневной рабочей недели, — сказал депутат.

Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю летом 2019 года предложил занимавший в ту пору пост главы правительства Дмитрий Медведев. На фоне пандемии коронавируса уже в статусе зампредседателя Совета безопасности он отметил, что эпидемиологическая ситуация оживила идею четырёхдневной рабочей недели.

Вместе с тем он подчеркнул, что переходить на неё надо не в ущерб развитию экономики. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России выразили готовность обсуждать четырёхдневную рабочую неделю, но указали на то, что в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы. В том числе защита прав работников.

Кроме того, как сообщал NEWS.ru, скептики опасаются, что такое нововведение может негативно сказаться на производительности и оплате труда.