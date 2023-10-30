Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России с ноября вступает в силу закон о штрафах для продавцов за навязывание дополнительных товаров и услуг, сообщается в Telegram-канале Государственной думы. Он защитит граждан от недобросовестных продавцов и лишних расходов.

Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, в результате чего покупатель несет лишние расходы, — приводятся в канале слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Также 3 ноября вступает в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства. Ею можно будет воспользоваться при задолженности от 25 тысяч до одного млн рублей. Пенсионеры и граждане, чьим единственным доходом являются пособия на детей, смогут объявить себя банкротом через год после принудительного взыскания. Остальные смогут сделать это через семь лет.

Также с 3 ноября вступает в силу закон о господдержке технологических компаний. На помощь смогут рассчитывать небольшие высокотехнологичные организации. Закон позволяет внедрять передовые разработки на промышленных предприятиях.

С 29 ноября вступит в силу закон о безопасности газового оборудования, согласно которому техобслуживание в одном многоквартирном доме — как в квартирах, так и в подъезде — будет проводить одна организация.

Ранее в Госдуме предложили узаконить гостевые дома, признав их официальными средствами размещения. По словам председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, важно регулировать деятельность подобных мест, чтобы в том числе увеличить номерной фонд. При этом он отметил, что запрещать их точно не планируется.