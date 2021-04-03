В Госдуме раскрыли планы борьбы с алкоголем среди населения

https://static.news.ru/photo/637b8a3a-2c0d-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Госдуме готовится предложение по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин.

Как рассказал депутат, в настоящее время власти готовят новую антиалкогольную политику, рассчитанную на ближайшие 10 лет. Предыдущая концепция трезвости прекратила действовать в 2020 году.

По словам Говорина, которые приводит радио Sputnik, объёмы потребления алкоголя среди россиян вызывают опасения экспертов, в этой связи дальнейшая антиалкогольная стратегия должна способствовать снижению этих показателей.

По мысли депутата, в ходе борьбы со злоупотреблением алкоголем упор нужно делать на просветительской работе, которая покажет людям всю пользу трезвой жизни и весь вред возлияний.

Также Николай Говорин считает необходимым повышать у граждан культуру ответственного отношения к своему здоровью, это возможно делать с помощью социальной рекламы.

Надо разработать грамотную информационную политику. Кто осведомлён, тот вооружён, — резюмировал депутат.

Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев призвал россиян поостеречься алкогольных коктейлей, ведь это самый опасный вид алкогольных напитков. Об этом писал NEWS.ru.