https://static.news.ru/photo/bd327d64-52f9-11ea-b675-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Морозов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что успех фильма Юрия Дудя о проблеме ВИЧ в РФ говорит о неэффективности работы государства в этой области.

По его мнению, отклик, который нашла в обществе работа журналиста, свидетельствует о явных недоработках руководства страны в борьбе с ВИЧ. Об этом он сообщил на заседании комитета, в ходе которого был представлен доклад Минздрава об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, передаёт ТАСС.

Фильм Дудя, о котором мы уже говорили неоднократно, может нравиться или нет, но то, что он имеет успех, косвенно говорит о том, что мы успеха не имеем, — сказал Морозов.

Фильм Юрия Дудя «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят» вышел на YouTube-канале журналиста 11 февраля. За неделю он набрал 13 млн просмотров. Фильм рассказывает о проблеме заболевания в стране, и жизни ВИЧ-инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России многократно увеличилось количество людей, которые хотят узнать собственный ВИЧ-статус. Рост спроса на экспресс-тесты произошёл сразу после выхода документального фильма журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфицированных, проживающих на территории РФ.