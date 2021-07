В Госдуме прокомментировали решение о компенсации в $5 млрд по делу ЮКОСа

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил «Газете.Ru», что Россия выплатит компенсации по делу ЮКОСа только после принятия данного решения в Конституционном суде России.

Парламентарий пояснил, что решение международного суда о компенсации в размере $5 млрд может не исполняться на территории РФ до тех пор, пока не пройдёт определённая процедура в Конституционном суде.

Если Конституционный суд признал соответствующим Конституции данное решение, наверное, оно может исполняться. Все зависит от Конституционного суда, должно быть соответствующее решение. Если его нет, то оно может не исполняться, если оно есть, то может исполняться, — сказал Емельянов.

В 2005 году компании — акционеры ЮКОСа (Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd.) обратились в Гаагский суд с иском к России на $114 млрд. В заявлении было указано, что РФ нарушила их права в качестве иностранных инвесторов. В 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам должны были выплатить $50 млрд. Москва обжаловала этот вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году.

Ранее нидерландский фонд Yukos сообщил, что апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить по делу экс-акционеров ЮКОСа $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.