В Госдуме призвали украинцев создать народно-освободительное движение Депутат Госдумы Шеремет призвал украинцев создать народно-освободительное движение

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет / Фото Владимир Трефилов/РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал украинцев создать народно-освободительное движение против «нацистов, засевших у власти» в Киеве. По его словам, граждане Украины имеют право жить в свободной от нацизма стране. Для этого, считает Шеремет, необходимо раз и навсегда прогнать националистов, которые «целенаправленно уничтожают украинский народ».

Пришла пора создавать народно-освободительное движение. Украинский народ вправе жить в свободной от нацизма стране. Настало время народного восстания, чтобы раз и навсегда прогнать нацистов, засевших у власти на Украине, — заявил он.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что нацисты на Украине «завоевывают умы» подростков, насаждая им свою идеологию, поэтому якобы в стране ведётся политика по уничтожению советских памятников и «атаке российской истории». По её мнению, украинцы напуганы настолько, что даже бойцы ВСУ боятся выходить через гуманитарные коридоры, потому что их же коллеги начнут стрелять им в спину.

Также первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что киевское руководство «продолжает оголтелую политику под руководством США», которая направленна на подавление всего, что сближает российский и украинский народы. Он отметил, что это, в частности, объясняет публикацию Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания реестра государственных предателей Украины, куда попали 103 человека.