В Госдуме призвали проводить рейды по магазинам в поисках книг иноагентов Депутат Луговой предложил устраивать рейды по магазинам с книгами иноагентов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал проводить рейды по магазинам, где продают книги писателей-иноагентов. В своем Telegram-канале он возмутился тому, что «предатели-спонсоры ВСУ, прикрываясь былыми творческими заслугами, продолжают получать барыши с продаж книг».

Я лично знаю точки, где продают книги иноагентов и их пособников. Нужно организовать рейд, и показать, как можно и нужно купировать этот финансовый хвост, — написал он.

Ранее писатель Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказала, что отправляла деньги на Украину. В ходе диалога автор книг также заявила, что симпатизирует украинскому президенту Владимиру Зеленскому и надеется, что он сможет справиться с «сильными проблемами» в вопросе коррупции.

Ранее Росфинмониторинг внес Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились соответственно президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними Акунин заявил, что считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России