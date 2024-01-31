Улицкая рассказала о поддержке Зеленского и передаче денег Украине Писательница Улицкая призналась, что спонсирует ВСУ

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Людмила Улицкая

Известная писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что отправляла деньги на Украину, в том числе и на нужды ВСУ, часть разговора с ней они опубликовали в своем Telegram-канале. В ходе диалога автор книг также заявила, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и надеется, что он сможет справиться с «сильными проблемами» в вопросе коррупции. По словам Улицкой, ей не нравятся теракты, устроенные спецслужбами Украины на территории России, но считает, что у Киева есть на это право.

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Улицкой и представились сотрудниками Офиса президента Украины, который возглавляет Андрей Ермак. Во время беседы пранкеры поинтересовались, отправляла ли она гонорары с продажи книг Киеву. Писательница заявила, что делала это, но в подробности вдаваться не стала.

Мои гонорары идут на Украину, — заявила она.

Ранее Росфинмониторинг внес Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились соответственно президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними Акунин заявил, что считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.