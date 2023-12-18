Акунина внесли в список террорисов и экстремистов после беседы с пранкерами Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Борис Акунин

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Акунина включили в реестр под номером 12830. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на терроризм и экстремизм после его интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на города России.

Издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» после выхода интервью приостановили выпуск и продажи книг Бориса Акунина. Решение объяснили высказыванием прозаика против российской армии и в поддержку Украины.

После этого Акунин попрощался с российскими читателями. Он выразил надежду, что расставание с россиянами будет временным — пока они «остаются под властью диктатуры». Прозаик заметил, что разделяет «плохое государство РФ» и «хорошую страну Россию».