Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Акунина включили в реестр под номером 12830. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на терроризм и экстремизм после его интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на города России.
Издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» после выхода интервью приостановили выпуск и продажи книг Бориса Акунина. Решение объяснили высказыванием прозаика против российской армии и в поддержку Украины.
После этого Акунин попрощался с российскими читателями. Он выразил надежду, что расставание с россиянами будет временным — пока они «остаются под властью диктатуры». Прозаик заметил, что разделяет «плохое государство РФ» и «хорошую страну Россию».