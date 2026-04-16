16 апреля 2026 в 11:22

В Уфе задержали депутата горсовета

РБК: в Уфе задержали депутата горсовета Александра Дегтева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Уфе задержали депутата горсовета Александра Дегтева, сообщил РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что ему вменяют присвоение или растрату. Меру пресечения изберет Советский районный суд города.

По информации издания, следствие настаивает на заключении депутата под стражу. Журналисты добавили, что задержание прошло 14 апреля.

Ранее в Улан-Удэ задержали 28-летнего мужчину за мошенничество под видом военного юриста. Местный житель не имел соответствующей квалификации. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Одна из потерпевших обратилась к нему в июне прошлого года — в сумме она отдала фигуранту 380 тыс. рублей.

До этого в Краснодаре суд решил перевести сына экс-начальника ГУВД по городу Александра Семенова из колонии-поселения в колонию общего режима. Мужчина отбывает наказание за два смертельных ДТП.

Также у жителя Иркутской области конфисковали автомобиль за получение взятки в особо крупном размере. Машину изъяли в пользу государства.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

