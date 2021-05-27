В Госдуме призвали платить зарплату одиноким родителям

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Одинокие родители, у которых несколько детей, дома трудятся не меньше, чем на производстве, поэтому их труд нужно оплачивать, считает зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина. В беседе с URA.RU она отметила, что соответствующий закон должны принять на федеральном уровне.

Есть уже попытки, есть наброски, есть законодательные инициативы в разных партиях, но нужно все собрать воедино, — подчеркнула Пушкина.

Она отмечает, что родители должны получить возможность трудиться и одновременно уделять максимальное внимание своим детям. Государство должно создать такие условия.

Депутат также предлагает ввести на законодательном уровне такого понятия как «одинокий родитель». Сейчас его в трудовом кодексе РФ нет — существует только понятие «одинокая мать», но «одинокий отец» или «одинокий родитель» отсутствует.

В России, по словам Пушкиной, сегодня в пяти миллионах семей у детей есть только мама, а 600 тысячах — только отец. Всего в стране около 17 миллионов семей. У одиноких родителей есть ряд льгот и гарантий, в том числе трудовых, социальных, налоговых, добавила она.

Рассчитывать социальные пособия необходимо исходя из общего дохода семьи и выплачивать их не только семьям с детьми. Об этом ранее заявилпредседатель Счётной палаты Алексей Кудрин.