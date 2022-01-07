В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил облагать россиян с высоким доходом (больше 10 млн рублей за год) налогом на прибыль в 25%. Кроме того, он считает разумным забирать у богатых до половины сверхприбыли, пишет URA.RU.

Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40–50% для сверхдоходов. При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля, — сказал он.

По его словам, это поможет уменьшить социальный раскол и снизить напряжённость в обществе. Он пояснил, что заработок людей, работающих в посёлках, несоизмерим с зарплатой члена правления крупного банка. Особенно напряжённой становится ситуация, когда у организации случается банкротство, от которого страдают простые вкладчики.

Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение ещё выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%, — добавил Щапов.

Ранее старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина рассказала, как с 1 января изменился налог на вклады. Теперь налоговая база определяется, исходя из суммы фактически полученных процентов, кроме процентов по счетам эскроу и по рублёвым счетам со ставкой не более 1%.