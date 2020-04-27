В регионах России почти месяц длится режим самоизоляции, который был объявлен в связи с распространением коронавируса. Выходить из дома можно только в исключительных случаях. Например, для покупки продуктов или лекарств, обязательной поездки на работу. В этой ситуации верующие лишились возможности пойти в храм. В то же время священники продолжают исполнять свой долг и посещают людей на дому. В частности, тяжелобольных и находящихся при смерти. В Госдуме же предлагают дать духовным лицам право свободного перемещения — со служебным удостоверением или цифровым пропуском. По словам настоятеля храма, это сделает работу священнослужителей более спокойной. Эксперты же уверены, что ситуация с коронавирусом подтолкнёт россиян к вере и после отмены карантина в стране наступит религиозный «ренессанс».

Представители духовенства могут получить возможность свободно передвигаться в регионах России, где действует режим самоизоляции. Обращение с инициативой ввести такую меру (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Виталий Милонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

В документе отмечается, что в настоящее время кабмин и главы субъектов предпринимают различные меры по предотвращению заражения населения коронавирусом. При этом наиболее эффективный метод профилактики — самоизоляция людей.

При этом, как полагает Милонов, перечень лиц, имеющих право свободного передвижения, может нуждаться в корректировке. В частности, возможность такого перемещения в «карантинных» территориях важна для духовенства, уверен он.

Алексей Даничев/РИА Новости

В условиях карантина многие верующие испытывают необходимость духовного напутствия, совершения важнейших церковных обрядов на дому, исповеди и даже совершения таинств. Нередки случаи, когда находящийся при смерти человек желает исповедаться или причаститься — исполнение последней воли умирающего это долг священника. В данной связи, прошу Вас рассмотреть возможность наделения лиц духовного звания и служителей официальных конфессий России правом облегченного получения разрешения на перемещение в зонах, где осуществляются карантинные мероприятия с введением ограничений на перемещение, — говорится в обращении.

По словам депутата, власти регионов ввели разные ограничения для борьбы с вирусом: от мягких до максимально жёстких. При этом есть несколько способов разрешить священникам перемещаться.

В каждом регионе, где принимаются карантинные меры, свои правила перемещения. Возможно, что для духовенства нужно ввести «непроверяйки», которые будут действовать как для владельца пропуска, так и на его транспорт. Возможно, даже, что это могут быть наклейки на автомобильные номера и специальные электронные пропуска длительного действия. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

В настоящее время во всех субъектах страны действует режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Выходить из дома можно только для поездки на работу, похода в магазин или аптеку, обращения к врачу, выгула домашнего животного и выноса мусора. За нарушение режима и передвижение по городу без веской причины гражданина могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в Москве, Подмосковье и ряде других регионов для передвижения нужно оформлять цифровой пропуск. Сделать это нужно на специальных интернет-ресурсах.

В столице и Московской области подобные обязанности касаются и тех, кто имеет служебное право находиться вне дома: военнослужащих, полицейских, чиновников, нотариусов, журналистов и охранников. Они не обязаны иметь пропуск, но должны зарегистрировать на аналогичных сервисах номер автомобиля и электронные проездные карты.

Режим самоизоляции действует уже месяц, но по мнению специалистов, с учётом ситуации по коронавирусу его необходимо продлить до середины или даже до конца мая.

Непреодолимой проблемы нет

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае реализации инициативы депутата, священникам будет проще и спокойнее, полагает настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря Москвы, протоиерей Александр Ильяшенко. Предлагаемая мера разумна, однако в настоящее время отсутствуют какие-либо непреодолимые проблемы в посещении верующих на дому: люди к такому относятся с пониманием.

Это же долг священнослужителя, который никто с него не снимал. Если человек тяжело болен или умирает — мы же должны его причастить перед смертью. Потом, всё таки, когда священник идёт, чтобы напутствовать тяжко болящего, я думаю, что таких формалистов, чтобы могли взять на себя... какую ответственность возьмёт на себя, допустим, служитель власти, если воспрепятствует священнику причастить умирающего? Какой он тогда ответ перед Богом даст? Люди у нас всё-таки очень и очень человечны, разумны. Александр Ильяшенко настоятель храма Всемилостивого Спаса, протоиерей настоятель храма Всемилостивого Спаса, протоиерей

Ильяшенко рассказал NEWS.ru, что встретиться со священником хотят и здоровые люди в самоизоляции: они сейчас ограничены в посещении храмов. Как подчеркнул протоиерей, священнослужитель при посещении людей дома должен соблюдать все меры предосторожности.

Временный запрет на посещение храмов спровоцирует религиозный «ренессанс», полагает глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. После отмены режима самоизоляции в стране, верующие люди резко заполнят храмы, станут чаще венчаться и участвовать в церковных обрядах, уверен он. Кроме того, ситуация с коронавирусом и карантином привлечёт к вере и ныне нецерковных россиян.

Для верующих невозможность посещать храмы и принимать участие в главных церковных таинствах — это очень серьёзный травмирующий момент. Поэтому, как только карантин закончится, все захотят «насытиться» и просто побегут в храмы. Как относятся к еде изголодавшиеся люди? Будет то же самое, будет просто взрыв. Это будет грандиозный виток. Потому что и те люди, которые не были церковными, они думают, в первую очередь, о причинах происходящего. Кирилл Фролов глава Ассоциации православных экспертов глава Ассоциации православных экспертов

Он добавил в беседе с NEWS.ru, что Пасха длится 40 дней, в этом году — до 27 мая. Эксперт выразил надежду, что карантин отменят до этой даты и верующие успеют посетить храмы в праздничный период.