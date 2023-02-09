В Госдуме предложили вернуть в школьную программу забытый предмет «Известия»: в Госдуме предложили вернуть в школьную программу черчение

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Комитет Государственной Думы по просвещению направил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой рассмотреть возможность возвращения в школьную образовательную программу черчения. Об этом пишут «Известия», По мнению парламентариев, отсутствие этого предмета в программе снижает уровень технического, пространственного и творческого мышления школьников.

Критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения, что требует обучения большого количества квалифицированных технических специалистов в данной области, — говорится в письме депутатов.

Там также отметили, что изъятие черчения из программы в результате помешало закладке фундамента для дальнейшего инженерного образования в период профориентации учеников. По словам депутатов, в настоящее время многие выпускники выбирают технические специальности в вузе и после первого года обучения переводятся в другое заведение по причине того, что программа по черчению становится для них непосильной.

Как пояснила один из авторов письма, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, многие ученые полагают, что описанная ситуация происходит из-за того, что закладывающие основу профессиональной деятельности инженера, архитектора и дизайнера графические дисциплины не входят в школьную программу.

В Минпросвещения РФ ранее сообщили о намерении включить в федеральные общеобразовательные программы произведения советских классиков, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь», эпопею «Тихий Дон» Михаила Шолохова и документальное исследование «Брестская крепость» Сергея Смирнова. Как заявил глава министерства Сергей Кравцов, эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений.

Писатель Платон Беседин в ответ на это заявил, что возвращение советской классики в федеральные общеобразовательные программы давно напрашивалось. Он подчеркнул, что русская литература прекрасна в своем разнообразии, а значит воспринимать ее нужно, знакомясь с самыми разными авторами. Но важна и причина таких изменений, отметил эксперт. Если они призваны сбалансировать школьную программу, их можно назвать более чем адекватными.