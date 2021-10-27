В Госдуме предложили упростить регистрацию лекарств для животных
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:39, 28 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Ветеринары вынуждены нарушать закон, чтобы спасти животных, потому что иногда питомцев не удается вылечить лекарствами из списка для ветеринарного применения. Первый заместитель председателя думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовил поправку по упрощению регистрации медицинских препаратов в качестве ветеринарных, пишет «Парламентская газета».
По словам Бурматова, реестр лекарств для людей составляет примерно 19 тысяч наименований, в то время как у животных такой же список насчитывает всего 2 тысячи препаратов. Поэтому ветеринары вынуждены нарушать закон и лечить питомцев препаратами, которые они купили «якобы для себя». Ситуация усложняется, когда животному необходимо лечение рецептурными медикаментами, заверил депутат.
Они (ветеринары — NEWS.ru) вынуждены либо отправлять человека в аптеку, чтобы дать животному лекарство, которое он принесёт, либо закупать препараты якобы для себя, но применять их для животных. А иногда, как я наблюдал в Санкт-Петербурге, крупные клиники через стенку открывают аптеки, оформленные на другое юридическое лицо, — пояснил Бурматов.
Ранее специалисты столичного Комитета ветеринарии рассказали, что заболевшего питомца не стоит кормить непривычной для него едой. Также необходимо обеспечить ему покой и ограничить контакты с другими животными.