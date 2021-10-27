В Госдуме предложили упростить регистрацию лекарств для животных

Ветеринары вынуждены нарушать закон, чтобы спасти животных, потому что иногда питомцев не удается вылечить лекарствами из списка для ветеринарного применения. Первый заместитель председателя думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовил поправку по упрощению регистрации медицинских препаратов в качестве ветеринарных, пишет «Парламентская газета».

По словам Бурматова, реестр лекарств для людей составляет примерно 19 тысяч наименований, в то время как у животных такой же список насчитывает всего 2 тысячи препаратов. Поэтому ветеринары вынуждены нарушать закон и лечить питомцев препаратами, которые они купили «якобы для себя». Ситуация усложняется, когда животному необходимо лечение рецептурными медикаментами, заверил депутат.

Они (ветеринары — NEWS.ru) вынуждены либо отправлять человека в аптеку, чтобы дать животному лекарство, которое он принесёт, либо закупать препараты якобы для себя, но применять их для животных. А иногда, как я наблюдал в Санкт-Петербурге, крупные клиники через стенку открывают аптеки, оформленные на другое юридическое лицо, — пояснил Бурматов.

Ранее специалисты столичного Комитета ветеринарии рассказали, что заболевшего питомца не стоит кормить непривычной для него едой. Также необходимо обеспечить ему покой и ограничить контакты с другими животными.