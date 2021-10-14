В Госдуме предложили способы борьбы с коррупцией полицейских

Чтобы уменьшить объём взяточничества среди полицейских, для каждого нужна нагрудная камера и ежегодные проверки на полиграфе. Так прокомментировал для издания «Газета.Ru» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских задержание полицейских в Орске за нападение и вымогательство.

Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово. Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт, — сказал Альшевских.

Он добавил, что стоит также публично судить берущих взятки сотрудников МВД. Альшевских считает, что граждане должны знать подробности о коррупционных делах.

Ранее в городе Орске Оренбургской области задержали пятерых полицейских, которые напали на местного жителя у торгового центра и забрали у него 20 тысяч рублей. Они угрожали жертве табельными пистолетами.

Ко взяточничеству может привести и ужесточение в сфере оборота оружия, заявил председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. По его словам, это станет «лакомым кусочком» для недобросовестных сотрудников.