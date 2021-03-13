В Госдуме предложили создать новый кодекс для селян

Депутат Госдумы Николай Харитонов предложил создать для сельских жителей Крестьянский кодекс. По его словам, документ мог бы стать в некотором роде учебником для тех, кто живёт и работает за городом.
В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить, — цитирует Харитонова РИА Новости.
Депутат считает, что в новый документ следует включить часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.
Разработка Крестьянского кодекса потребует от законодателей много времени, подчеркнул Харитонов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет в Семейном кодексе приоритет Конституции России, а также основ правопорядка и нравственности над международными договорами.
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