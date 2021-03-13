В Госдуме предложили создать новый кодекс для селян

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Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, представители какой сферы в России больше других довольны своей трудовой деятельностью. Оказалось, что больше других работа устраивает «айтишников».

В целом, как показал опрос, своей работой довольны 46% граждан РФ. Из них наибольшая доля удовлетворённых своим положением занята в IT-сфере — 60%. Кроме того, больше половины (52%) сотрудников кафе...