В Госдуме предложили приравнять ПДД к федеральному закону

https://static.news.ru/photo/70131014-0543-11eb-8452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что правилам дорожного движения (ПДД) необходимо присвоить статус федерального закона.

Он отметил, что сейчас любые изменения в ПДД вносятся соответствующими постановлениями правительства в обход утверждения в Госдуме, в то время как депутаты регулируют только поправки в КоАП, касающиеся нарушений ПДД, сообщает РИА Новости.

Если и дальше будет такая чехарда с ПДД, когда будут в Минтрансе предлагать такие вещи, как предлагают, что, например, из-за нарушений ПДД на скутере или на самокате будут лишать права управлять автомобилем, то точно мы будем перевносить и требовать, чтобы все это было на уровне федерального закона, — отметил депутат от ЛДПР.

Похожего мнения придерживается парламентарий от «Единой России» Вячеслав Лысаков. Он считает, что и поправки в ПДД, и изменения в КоАП должны проходить через голосование в нижней палате парламента.

В той же Белоруссии ПДД — это федеральный закон. Белорусские и украинские ПДД более соответствуют требованиям и рискам, чем наши. Там есть раздел «права участников дорожного движения». Наш документ надо серьёзно дорабатывать, — говорит депутат.

14 сентября NEWS.ru сообщал, что Минтранс внёс поправки в ПДД, коснувшиеся в том числе новой группы участников дорожного движения — лиц со средствами индивидуальной мобильности: владельцев электросамокатов, скутеров, сегвеев и др. Разгоняться на пешеходных зонах на таком виде транспорта можно будет только до 20 км/ч, кататься в пьяном виде запретят, писал NEWS.ru.