В Госдуме предложили новые ограничения по электросамокатам

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил усилить правила использования средств индивидуальной мобильности, передает РИА Новости. Он направил официальное обращение министру транспорта Андрею Никитину.
СИМ с максимальной скоростью выше 10 километров в час не должны использоваться на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах, указал Гусев. Также он предложил допускать такие устройства только на велодорожках, проезжей части или обочинах при отсутствии специализированной инфраструктуры.
Гусев подчеркнул, что тротуары перестали быть безопасными для пешеходов, а люди часто сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости. Он добавил, что необходимо запретить перевозку пассажиров и четко разграничить потоки для защиты пешеходов.
Накануне, 1 апреля, сообщалось, что работу кикшеринговых компаний ограничили на территории Люберец. Как написал глава муниципалитета Владимир Волков, решение продиктовано мерами безопасности.
До этого автоюрист Александр Холодов рассказал, что кататься вдвоем на электросамокатах и управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Он также призвал не забывать о недопустимости движения на красный свет.