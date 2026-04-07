В Госдуме предложили новые ограничения по электросамокатам Депутат Гусев предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил усилить правила использования средств индивидуальной мобильности, передает РИА Новости. Он направил официальное обращение министру транспорта Андрею Никитину.

СИМ с максимальной скоростью выше 10 километров в час не должны использоваться на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах, указал Гусев. Также он предложил допускать такие устройства только на велодорожках, проезжей части или обочинах при отсутствии специализированной инфраструктуры.

Гусев подчеркнул, что тротуары перестали быть безопасными для пешеходов, а люди часто сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости. Он добавил, что необходимо запретить перевозку пассажиров и четко разграничить потоки для защиты пешеходов.

Накануне, 1 апреля, сообщалось, что работу кикшеринговых компаний ограничили на территории Люберец. Как написал глава муниципалитета Владимир Волков, решение продиктовано мерами безопасности.

До этого автоюрист Александр Холодов рассказал, что кататься вдвоем на электросамокатах и управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Он также призвал не забывать о недопустимости движения на красный свет.