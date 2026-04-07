07 апреля 2026 в 01:51

В Госдуме предложили новые ограничения по электросамокатам

Депутат Гусев предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил усилить правила использования средств индивидуальной мобильности, передает РИА Новости. Он направил официальное обращение министру транспорта Андрею Никитину.

СИМ с максимальной скоростью выше 10 километров в час не должны использоваться на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах, указал Гусев. Также он предложил допускать такие устройства только на велодорожках, проезжей части или обочинах при отсутствии специализированной инфраструктуры.

Гусев подчеркнул, что тротуары перестали быть безопасными для пешеходов, а люди часто сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости. Он добавил, что необходимо запретить перевозку пассажиров и четко разграничить потоки для защиты пешеходов.

Накануне, 1 апреля, сообщалось, что работу кикшеринговых компаний ограничили на территории Люберец. Как написал глава муниципалитета Владимир Волков, решение продиктовано мерами безопасности.

До этого автоюрист Александр Холодов рассказал, что кататься вдвоем на электросамокатах и управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Он также призвал не забывать о недопустимости движения на красный свет.

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
