https://static.news.ru/photo/8cd26296-1fec-11ea-bf03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожизненное тюремное заключение в одиночной камере без права на общение с другими арестантами предложено установить в качестве высшей меры наказания на время бессрочного моратория на смертную казнь, который действует в Россию. Соответствующие поправки в законодательство внесены в Госдуму.

Как следует из пояснительной записки, это необходимо, чтобы обеспечить соразмерность наказания, которая сейчас не соблюдена из-за фактической замены смертной казни пожизненным лишением свободы в исправительном учреждении. Такие заключённые отбывают срок наравне с теми, кто был изначально приговорён к такой мере — то есть, к более мягкому наказанию.

Применение к лицам, осужденным к смертной казни более мягкого наказания в виде пожизненного лишения свободы противоречит принципу справедливости, — цитирует АГН «Москва» автора поправок депутата Сергея Иванова.

Предлагаемое одиночное заключение позволит восстановить принцип справедливости, установив разную степень ответственности за преступления различной тяжести и меры вины.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, заявил, что организация не формулировала официальную точку зрения по вопросу возможной отмены моратория на смертную казнь.