В Госдуме предложили компенсировать ветеранам часть расходов на Интернет

https://static.news.ru/photo/5b95e9b6-ff32-11ea-ade4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов Государственной думы предложила компенсировать ветеранам Великой Отечественной войны половину расходов на пользование Интернетом. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение парламентариев.

Аналогичная мера предложена в отношении инвалидов всех категорий, передаёт RNS.

Авторы законопроекта подсчитали, что на это потребуется не более 44 млрд рублей в год. Для расчётов они брали данные о количестве попадающих под льготу пользователей, а также озвученную в СМИ среднюю стоимость услуг по обеспечению Интернетом — 613 рублей в месяц. Вместе с тем они не уточнили, из каких источников будет осуществляться финансирование и как будет отслеживаться распределение средств.

Правительство инициативу в текущей редакции не поддержало. В кабмине также напомнили, что президент ранее предложил подготовить и реализовать проект «Доступный Интернет». Предполагается, что на всей территории страны должен быть обеспечен бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, а гражданам не придётся платить за интернет-трафик, использованный при обращении к таким сайтам.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили повысить возрастной ценз для регистрации в социальных сетях до 14 лет. Более молодым интернет-пользователям, если инициатива будет поддержана, разрешат создавать аккаунты только с позволения родителей или других законных представителей.