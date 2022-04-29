В Госдуме предложили добровольно маркировать домашних животных Депутат Госдумы Бурматов предложил добровольно маркировать домашних животных

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести добровольный учёт и маркировку домашних животных в качестве первого этапа на пути к обязательной регистрации питомцев, предложил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он уточнил, что российская инфраструктура в любом случае не готова к регистрации всех домашних животных в стране, пишет «Парламентская газета».

Наш анализ показал, что сегодня инфраструктура совершенно не готова к тому, чтобы зарегистрировать за короткий промежуток времени всех домашних животных. Сейчас у людей около 60 миллионов только кошек и собак, а кто-то принесёт регистрировать свою морскую свинку или другого питомца, — рассказал Бурматов.

По его словам, добровольный формат позволит осуществить регистрацию тех 10–15 млн питомцев, хозяева которых выразят желание это сделать. Бурматов подчеркнул, что когда инфраструктуру усовершенствуют, процедура маркировки домашних животных станет обязательной для россиян.

Это даст возможность эффективного поиска потерявшихся животных для тех, кто зарегистрирует своих питомцев, поскольку государственная информационная система будет единой, а база общефедеральной, — резюмировал Бурматов.

Ранее ветеринарные клиники забили тревогу: ситуация с зарубежными препаратами для животных продолжает стремительно ухудшаться. Если в Москве и Санкт-Петербурге ветеринарам ещё удаётся держаться на созданных ранее запасах, то во многих регионах медикаменты для домашних питомцев уже не найти.