В Госдуме попросили Путина выделить деньги для всех детей

https://static.news.ru/photo/81776d72-98f7-11ea-9626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей необходимо предоставить на всех детей — от младенческого возраста до 18 лет. Письмо с таким обращением лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил президенту Владимиру Путину.

В нём сказано, что единовременная выплата, которая распространяется только на детей от 3 до 16 лет, повлекла за собой массу обращений от россиян, чьи дети младше или старше. При этом многие из таких граждан тоже оказались в тяжёлой жизненной ситуации и им необходима поддержка со стороны государства, отметил в послании Миронов.

Он также подчеркнул, что партия полностью поддерживает весь комплекс озвученных президентом мер поддержки граждан из-за распространения коронавирусной инфекции, но попросил их расширить.

Аналогичная мера содержится и в программе «5 шагов для России», озвученной оппозиционером Алексеем Навальным. Помимо выплат по 10 тысяч на всех детей политик также потребовал начислить каждому взрослому россиянину по 20 тысяч, а также оказать поддержку среднему и малому бизнесу.

Как писал NEWS.ru, на государственном портале «Российская общественная инициатива» петиция с программой Навального набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей.