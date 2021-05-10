В Госдуме ответили Собчак на слова о замене парада Победы

https://static.news.ru/photo/3c4991be-b17c-11eb-9b6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме отреагировали на призыв журналистки Ксении Собчак о необходимости заменить парад Победы израильской традицией. Как заявил Lenta.ru депутат, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко, телеведущая привела не слишком удачный пример.

Ксении Анатольевне стоило бы помнить, что израильский праздник имеет целую цепь исторических привязок: от разрушения храма Соломона до подавления восстания в Варшавском гетто, и приурочен к трагическим страницам истории исключительно еврейского народа. День победы над фашистской Германией там тоже является праздничным днём, — пояснил Ревенко.

Кроме того, он напомнил Собчак, что в России уже есть День памяти и скорби. Это 22 июня, дата, когда началась война. А 9 Мая — это праздник. Несмотря на тысячи погибших в войне солдат, он знаменует собой подвиг российского народа, подчеркнул Ревенко.

Ранее Собчак заявила в своём Telegram-канале, что испытывает странные чувства, когда улицы Москвы перекрываются для подготовки к параду Победы. Журналистка отметила, что для неё День Победы — это «день памяти и скорби», а не демонстрация оружия. В качестве примера она привела традиции в Израиле, где в апреле на День Катастрофы, когда вспоминают евреев, погибших во время Второй мировой войны, по всей стране звучат сирены и встают машины на дорогах, улицы затихают, люди выходят во дворы и молча стоят две минуты.