https://static.news.ru/photo/68f80636-50ad-11ea-880e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьба с коррупцией в России продолжается долгое время. Для того чтобы преуспеть в этом, необходимо обратить внимание на духовно-нравственную составляющую. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

И здесь есть перегибы, потому что мы сейчас порой любое явление рассматриваем с точки зрения коррупционной составляющей. Любому явлению пытаемся ярлык приклеить, хотя там и близко нет этой коррупции, — цитирует его РИА Новости.

В качестве примера он привёл ситуацию со своим другом-чиновником, которому он преподнёс подарок. Многие, по его словам, в этом увидят признаки коррупции. Он же уверяет, что и так сделал бы ему подарок, «был бы он чиновником, не был бы чиновником». Чтобы усовершенствовать борьбу с коррупцией, нужно, по его словам, повышать духовность населения.

Ведь у нас богатый человек считается успешным. И большинство думает о том, как разбогатеть, не трудом, а просто так. Это проникает в сознание человеческое, и человек обогащается любой ценой, — заключил Рыжак.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Костромской области выступил с критикой антикоррупционного законодательства. По его словам, это страшнее самой коррупции, потому что «мы, русские люди, за что берёмся, так берёмся с залихватской удалью» и «победим всех, самих себя в том числе». Позднее в правительстве региона уточнили, что заявление губернатора было неверно трактовано.