В Госдуме одобрили идею снова объявить нерабочие дни из-за COVID-19

Частичные ограничения не дают столь быстрого эффекта, как тотальный локдаун. Об этом Lenta.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, комментируя предложение главы партии «Яблоко» Николая Рыбакова ввести нерабочие дни из-за роста летальных случаев от COVID-19.

Говорин отметил , что в России вакцинация идёт «существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран». По его мнению, локдаун гораздо эффективнее в борьбе с распространением коронавируса, чем введение ограничений.

Для этого депутат предлагает компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния. При этом сотрудникам, вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, должны будут выплатить за этот период не менее половины средней месячной заработной платы. Для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса он предлагает принять программу помощи, которая покроет расходы на арендные платежи.

Говорин также выразил надежду, что если случится критическая ситуация, то локдаун в России будет умным, его не доведут до абсурда.

Посадить всех по домам — это не мера, — подчеркнул он.

Ранее председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой из-за пандемии ввести на две недели режим нерабочих дней. Он уточнил, что меры, принятые властями, не работают. Люди всё так же отказываются от вакцинации, несмотря на то что рост смертности от коронавируса увеличивается. Только 15 июля в России от COVID-19 погиб 791 человек, и цифры продолжают расти.