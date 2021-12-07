В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя в зимние праздники

Предложенная депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым идея о запрете продажи алкоголя в новогодние праздники «не отучит людей пить», заявила коллега парламентария первый зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По её мнению, запретами и ограничениями проблему злоупотребления людей алкоголем решить не получится, пишет «Радио 1».

Я за разумные и взвешенные решения. Дополнительными ограничениями и запретами проблему не решишь, так мы людей пить не отучим, — высказалась Цунаева.

При этом она поддержала идею Хамзаева о создании для россиян бесплатных развлечений в зимние праздники. Она подчеркнула, что массовыми мероприятиями можно отвлечь людей от употребления спиртного, однако парламентарий напомнила об антикоронавирусных ограничениях, из-за которых реализовать такую идею вряд ли получится в полной мере.

Ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мысли, также стоит сделать в это время все культурно-массовые мероприятия бесплатными, чтобы граждане не «спивались».

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что ограничения на продажу алкоголя в зимние праздники приведёт к увеличению случаев отравлений метанолом. Он назвал предложение по ограничению контрпродуктивным и напомнил, что у россиян есть разные способы раздобыть алкоголь.