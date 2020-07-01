В Госдуме объяснили, с чем связан рост тарифов на услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/24dd10f6-bbb8-11ea-87d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост тарифов на услуги ЖКХ — это традиционное повышение на сумму инфляции, россияне по-прежнему могут получить льготы из федерального и регионального бюджетов, заявил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Это традиционное повышение на сумму инфляции, что установлено соответствующими нормативными актами, — пояснил Пахомов, слова которого приводит RT.

Депутат также добавил, что регионы могут повышать тарифы на другие значения, которые не будут превышать установленные верхние планки.

Жители получают льготы из федерального или регионального бюджета. Если совокупный платёж за услугу ЖКХ превышает 22% от общего дохода семьи, то всё, что выше, платит государство в той или иной форме, — подытожил Пахомов.

Плата за электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и газ повысится с 1 июля. По данным позициям стоимость вырастет от 3% до 4%. Тарифы на электроэнергию вырастут на 5%, за холодную воду придётся платить на 4,5% больше. Прежними останутся только тарифы на содержание жилья, на домофон, телеантенну и радиоточку. Кроме того, не изменится плата за капитальный ремонт.

Ранее NEWS.ru писал, что стало известно, насколько вырастет плата за ЖКУ в мегаполисах РФ. С 1 июля увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги составит до 7% для жителей 15 крупнейших городов России.