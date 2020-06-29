Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

https://static.news.ru/photo/edaa280e-ba03-11ea-942a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммунальные тарифы вырастут в России с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса. В частности, в Москве повысится плата за электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и газ. По этим позициям стоимость вырастет от 3 до 4 процентов.

Тарифы на электричество вырастут на 5 процентов, за холодную воду придётся платить на 4,5 процента больше. Прежними останутся только тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку,. Кроме того, не изменится плата за капитальный ремонт.

Власти Москвы гарантируют, что всевозможные льготы, в частности, скидки по квартплате и возможность не уплачивать взнос на капитальный ремонт, сохранятся и в дальнейшем. Субсидии малообеспеченным семьям будут выплачивать вне зависимости от долгов.

Как отмечает «360», в ряде регионов подорожают не все услуги ЖКХ. Издание напоминает,что до 2021 года россияне защищены от штрафов и отключений услуг за задолженности по коммуналке. Это решение было принято властями РФ в апреле из-за сложного финансового положения граждан на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что сильнее всего тарифы на жилищно-коммунальные услуги подорожают в Чечне — на 6,5%, а в Ненецком автономном округе повышение будет минимальным— 2,4%. В ряде регионов — Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — максимальный индекс платы за коммунальные услуги установлен на уровне 5–5,4%. В остальных регионах тарифы поднимут на 3,6–4,9%.

Пандемия коронавируса привела к падению объёмов платежей за услуги ЖКХ примерно на одну десятую часть по всей стране. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее он раскритиковал идею заморозки тарифов на коммунальные услуги, которая обсуждалась в правительстве. Хуснуллин назвал инициативу популистской и отметил, что её реализация лишит коммунальщиков средств на плановый ремонт, модернизацию и сделает невозможной безаварийную работу зимой при существующем износе систем ЖКХ «от 50% до 60%».