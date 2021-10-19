В Госдуме обсудят замену мигрантов на россиян-вахтовиков

Предложение заменить трудовых мигрантов жителями российских регионов, которым не хватает работы, планируют обсудить на заседании Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В обсуждении примут участие представители профильных министерств, рассказал «Радио 1» зампред Комитета Виктор Водолацкий.

Мы хотим пригласить на заседание Комитета представителей профильных министерств — МВД, Минстроя — чтобы определить необходимость и важность привлечения в Россию мигрантов в большом количестве. Не проще ли организовать работу по вахтовому методу для тех россиян, который проживают на территориях, где нет строек и отсутствуют рабочие места. Чтобы сначала обеспечить работой своих граждан, чтобы они были заняты и кормили свои семьи. А уже после этого, если собственных ресурсов не хватит, восполнять это за счёт иностранных мигрантов, — сообщил Водолацкий.

Он добавил, что отвечать за мигрантов должны работодатели, они же — обеспечивать депортацию, если работник нарушил закон. Также все прибывающие на работу иностранцы обязаны знать государственный язык и законы.

Ранее политолог Дмитрий Орешкин сказал, что мигранты необходимы России для экономического роста страны и повышения уровня жизни граждан. Они предоставляют доступную рабочую силу.