Депутаты назвали категории граждан, которых ожидает повышение пенсий

https://static.news.ru/photo/3b6dc5ee-83e1-11eb-862c-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пенсии отдельных категорий россиян вырастут в текущем году. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Некоторое время назад в Минтруде рассказали о дополнительных выплатах к пенсиям лётчиков и шахтёров. Они будут начисляться в соответствии с предложением ведомства об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в России в размере 1,06.

Бессараб заявила, что на повышение пенсий могут рассчитывать также работники биохимических лабораторий, врачи-рентгенологи, металлурги, сталевары. Некоторым из этих категорий начнут выплачивать увеличенные пенсии уже в 2021 году.

Депутат пояснила, что работодатели, у которых есть опасные или вредные условия труда, выплачивают в ПФР страховые взносы на пенсионное обеспечение в повышенном размере. Поэтому после выхода на пенсию, в том числе досрочную, граждане, работавшие в указанных условиях, получают повышенную пенсию, сообщает URA.RU.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов не согласился с парламентарием. Он отметил, что и у лётчиков, и у шахтёров имеется специальный фонд, в который работодатели перечисляют дополнительные средства. Выплаты они получают именно из этого фонда, за счёт него и будет производиться индексация.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил о возможной отмене государственных пенсий. По его словам, этот вопрос явно рассматривает правительство.