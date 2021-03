Google исправил фразу об «изменившемся в худшую сторону» Путине

https://static.news.ru/photo/45a5f702-8e18-11eb-b4c1-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Google сообщил об исправлении неточности в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина.

Некорректный перевод исправили, — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что сервис «Google Переводчик» по-разному переводит фразу changed for bad в зависимости от стоящей перед ней фамилии. В результате фраза Biden changed for bad переводится системой как «Байден изменился к лучшему», а Putin changed for bad — как «Путин изменился в худшую сторону». «Яндекс.Переводчик» переводит все эти фразы одинаково — как «изменился к худшему».

В декабре 2020 года пользователи «Google Переводчика» заметили, что сервис переводит фразу «Спасибо, господин президент» с нескольких языков на русский как «Спасибо, Владимир Владимирович». В компании обещали исправить ошибку, объясняя её искажениями, возникающими при обучении программных алгоритмов «Переводчика» на шаблонах из Сети.

