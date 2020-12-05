В Чечне раскритиковали «Яндекс.Переводчик» за примеры к слову chechen

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Журналист из Грозного Милана Мазаева возмутилась тем, что в сервисе «Яндекс.Переводчик» к слову chechen («чеченский») приведены примеры про бандитов и террористов. Примеры некорректных, на её взгляд, вариантов она обнародовала в Twitter.

Среди примеров оказались фразы «чеченский бандит» и «чеченский террорист».

Автор примеров в «Яндекс.Переводчике» — абсолютный ***, хочу вам сказать, — написала Мазаева.

Представители «Яндекса» отреагировали на критику и принесли извинения. «Часть некорректных примеров уже удалили, они не должны появиться снова, а скоро должны исчезнуть и остальные», — было сказано в ответе под публикацией. Компания также поблагодарила женщину за внимательность.

Вскоре Музаева подтвердила, что это на самом деле так.

«Яндекс» ответил на мой пост и ответил за базар, примеры действительно убрали. Это круто. Пойду проверю ещё что-нибудь, — написала она.

Помимо этого, журналист организовала опрос среди пользователей, поинтересовавшись, с чем у них ассоциируется Чечня. Среди вариантов — «Война», «Горы, вкусная еда», «Терроризм», «Бабло, золото, оружие». Музаева пообещала, что ответившим не придётся публично извиняться в телеэфире гостелекомпании «Грозный».

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