В Google объяснили «Владимира Владимировича» в сервисе переводов

Пользователи Google-переводчика 18 декабря заметили, что сервис переводит фразу «Спасибо, господин президент» с нескольких языков на русский как «Спасибо, Владимир Владимирович». Компания объяснила произошедшее особенностями работы алгоритмов.
Специфическое явление наблюдалось при попытках перевести фразу с английского и немецкого языков, при этом необходимо было соблюдать правила употребления заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза переводилась корректно.
Представитель Google
Ранее журналист из Грозного Милана Мазаева обратила внимание на то, что в сервисе «Яндекс.Переводчик» к слову chechen («чеченский») приведены примеры про бандитов и террористов, писал NEWS.ru.