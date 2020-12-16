В Google объяснили «Владимира Владимировича» в сервисе переводов

https://static.news.ru/photo/4813e3de-4118-11eb-87fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/Global Look Press

Пользователи Google-переводчика 18 декабря заметили, что сервис переводит фразу «Спасибо, господин президент» с нескольких языков на русский как «Спасибо, Владимир Владимирович». Компания объяснила произошедшее особенностями работы алгоритмов.

Специфическое явление наблюдалось при попытках перевести фразу с английского и немецкого языков, при этом необходимо было соблюдать правила употребления заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза переводилась корректно.

Представитель Google сообщил РИА Новости, что ситуация вызвана искажениями, возникшими в процессе самообучения переводчика на шаблонах из Интернета. В компании поблагодарили пользователей, заметивших некорректный перевод, и отметили, что неточность исправляют.

Ранее журналист из Грозного Милана Мазаева обратила внимание на то, что в сервисе «Яндекс.Переводчик» к слову chechen («чеченский») приведены примеры про бандитов и террористов, писал NEWS.ru.