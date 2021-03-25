Байден или Путин: Google-переводчик решил, какой президент стал лучше

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Сервис Google Переводчик по-разному переводит фразу «changed for bad» в зависимости от стоящей перед ней фамилией.

В результате фраза «Biden changed for bad» переводится системой как «Байден изменился к лучшему», а «Putin changed for bad» — как «Путин изменился в худшую сторону».

К лучшему, по версии Google, изменились действующий президент США Джо Байден, его предшественник Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом хуже стали российский глава Владимир Путин, экс-президент США Дональд Трамп, украинский лидер Владимир Зеленский, а также корейский и китайский лидеры Ким Чен Ын и Си Цзиньпин.

«Яндекс.Переводчик» переводит все эти фразы одинаково как «изменился к худшему».

В декабре 2020 года пользователи Google-переводчика заметили, что сервис переводит фразу «Спасибо, господин президент» с нескольких языков на русский как «Спасибо, Владимир Владимирович». Компания объяснила произошедшее особенностями работы алгоритмов.

До этого журналистка из Грозного Милана Мазаева возмутилась тем, что в сервисе «Яндекс.Переводчик» к слову chechen («чеченский») приведены примеры про бандитов и террористов, писал NEWS.ru.