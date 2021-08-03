В Гидрометцентре заявили о необъяснимом погодном явлении в Тверской области

В России наибольшее число смерчей фиксируется летом, но их размер небольшой и их редко замечают. При этом то, что произошло в Тверской области, до конца объяснить не получается, так как там нет метеостанции. Об этом в разговоре с «360» сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Чаще всего смерчам предшествует длительная жара, которая резко сменяется прохладой. Воздушные массы быстро смешиваются и возникают вихри, которые могут спуститься к земле. В Тверской области произошло нечто подобное, однако до конца объяснить произошедшее не представляется возможным из-за отсутствия в месте происшествия метеостанции, отмечает специалист Гидрометцентра. На данный момент в область выехали специалисты.

Эксперты отмечают, что из-за изменения климата наблюдается и увеличение опасных погодных явлений. Но тут важно отметить, где именно происходят эти явления, — сообщила Макарова.

Когда катаклизм воздействует на людей и инфраструктуру, то он максимально заметен. Если же смерч проходит там, где никого и ничего нет, то остаётся незамеченным. Однако при нахождении в эпицентре погодного явления важно избегать ветхих строений, нахождения рядом с машинами и любыми незакреплёнными конструкциями, напомнила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России. Дефицит осадков ожидается на юге европейской части страны и на обширных территориях её азиатской части.