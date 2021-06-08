В ГИБДД заявили, что электросамокаты делают дороги безопаснее

https://static.news.ru/photo/c9a5d1be-c840-11eb-b518-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электросамокаты делают дорожное движение безопаснее, потому что люди выбирают их вместо личных автомобилей. Об этом заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения ГИБДД Дмитрий Митрошин, передаёт РИА Новости.

По его словам, следует спокойнее относиться к «страшилкам» об этих средствах передвижения, так как далеко не все из них могут разгоняться до 100 км/ч.

Говорят, что они, значит, носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ (средством индивидуальной мобильности. — NEWS.ru), вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково, — подчеркнул он.

Митрошин отметил, что по этой теме нужно получить статистику. Однако он предположил, что сильнее может пострадать владелец самоката, так как когда пешеход падает, самокатчик «продолжает, грубо говоря, ещё какое-то время куда-то лететь».

Эксперт напомнил случай с солистом балета Мариинского театра Давидом Залеевым, который впал в кому после падения с самоката.

Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя опасности даже не потому, что он какой-то сознательный, а потому, что он прекрасно понимает, что любой инцидент в условиях, когда защиты у него ноль и она не предвидится, он <...> постарается себя адекватно вести, — заключил он.

Митрошин отметил, что в 2019 году в ДТП с электросамокатами погибли четыре человека, а в 2020 году — шесть человек. Он назвал эти цифры незначительными в общей массе.

Ранее в Совет при президенте по правам человека (СПЧ) предложили отнести самокаты к источникам повышенной опасности, оснастить их номерами и ограничить скорость передвижения в зависимости от возраста водителя. При этом практически половина россиян (49%) считают необходимым ввести на законодательном уровне ограничения для вождения самокатов и электросамокатов.