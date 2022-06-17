В Геленджике объяснили посвященную засорам канализации выставку

Фото: Пресс-служба Администрации Геленджика

Городская выставка, посвященная засорам канализации

Пресс-служба Администрации Геленджика раскрыла NEWS.ru подробности городской выставки у краеведческого музея, посвященной засорам канализации. В администрации пояснили, что это была экологическая акция, которая не проходила не у монумента ветерана Великой Отечественной войны. Памятник Цезарю Куникову, о котором писали СМИ, находится в другой части города.

Ни у какого памятника ветерана Великой Отечественной войны выставки не проводилось. Это была единоразовая экологическая акция, инициатором которой была «Концессия водоснабжения — Геленджик». Совместно с активистами города сделали выставку. На стенде были комки тряпок, рубашки, это то, что являлось частой причиной засоров в некоторых многоквартирных домах в Геленджике. Также активисты раздавали листовки с напоминанием о том, что нужно беречь экологию. Памятник Куникову, о котором пишут в интернете, находится в другой части города, — рассказали в пресс-службе Администрации Геленджика.

Ранее СМИ сообщили о выставке у памятника ветерану ВОВ в Геленджике. Отмечалось, что подобным образом мэрия привлекала внимание к засорам канализации. На стенде якобы находились фекалии, использованные прокладки, памперсы, спутанные грязные тряпки с салфетками. Эта экологическая акция вызвала ажиотаж в Сети.

Исполнительный директор НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко ранее сообщил, что в России лучше использовать мусорные полигоны, чем сжигать отходы. В ведомствах и организациях спорят о том, какую методику выбрать, уже давно, отметил он.