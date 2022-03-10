В ГД внесли законопроект о штрафах за игнорирование закона «о приземлении»

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для IT-компаний, которые не исполняют требования закона «о приземлении». Документ внесли в нижнюю палату парламента глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский, передаёт ТАСС.

Документ содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им, компаниям, игнорирующим обязанности по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещению формы обратной связи, учреждению российского юридического лица или открытию представительства в РФ, будет грозить штраф. Размер взыскания может составить до одной десятой части совокупного размера её выручки за год.

Хинштейн пояснил, что возглавляемый им комитет выступал за диалог с иностранными IT-компаниями, предлагал компромиссные решения. В связи с тем, что заявления компаний о неучастии в политике оказались фейком, стало абсолютно правомерным вести с ними разговор «не в формате уговоров, а строго в рамках законодательных норм», отметил парламентарий.

Ранее Роскомнадзор пригрозил принять меры понуждения к иностранным IT-компаниям, которые не исполняют закон «о приземлении». В ведомстве уточнили, что речь идёт о запрете рекламы.

Закон о «приземлении» был подписан президентом Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. По его действие попадают 13 иностранных IT-компаний, в том числе Apple и Google.