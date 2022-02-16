РКН пригрозил наказать не исполняющих закон «о приземлении» компании

Роскомнадзор до конца февраля намерен принять меры к иностранным компаниям, которые не выполнили закон о «приземлении», сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. По его словам, речь в первую очередь идёт об экономических мерах. В частности, компаниям могут запретить рекламу, передаёт ТАСС.

В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идёт в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона о «приземлении», — сказал он в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Закон о «приземлении» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он обязует крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек до 1 января 2022 года создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями или организациями.

Первой компанией, исполнившей требования российского закона стала американская компания Apple, которая открыла своё представительство в России.

Всего в список Роскомнадзора попали 13 иностранных IT-компаний, в том числе Apple и Google. Все они должны были до 1 января 2022 года открыть представительства на территории РФ. В случае невыполнения требований их сайтам в России может грозить блокировка.