В ГД прокомментировали данные об отказе принимать на работу без прививок

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил Lenta.ru, что в тех профессиях, где прививка необязательна, работодатель не имеет права её требовать.

Комментируя данные, что россиянам стали отказывать в приёме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса, Тарасенко напомнил, что есть только определённые виды работ, где должна быть вакцинация.

На всех остальных работах не имеют права требовать вакцинацию. Есть перечень, там всё прописано. Идя на работу, где требуется прививка, человек понимает, на что он идёт, а там, где не нужна, не имеют права отказывать кандидату без прививки, — сказал политик.

Ранее опрос показал, что из-за отсутствия прививки от коронавируса с отказами в приёме на работу столкнулись 11% россиян. В Москве на такую ситуацию пожаловались 15% респондентов, в Санкт-Петербурге — 9%, а в других регионах в трудоустройстве отказали каждому десятому.