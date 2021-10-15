В ГД предложили ввести льготу за приём на работу возрастных граждан

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести налоговую льготу для работодателей в качестве стимула к трудоустройству инвалидов и граждан в возрасте старше 50 лет. Свою инициативу он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Парламентарий пояснил, что речь идёт о налоге на прибыль. Его ставка составляет 20%, из которых 3% поступают в федеральный бюджет, а 17% — в бюджеты субъектов. Он также отметил, что региональные власти могут устанавливать размер ставки налога, зачисляемого в региональный бюджет, по своему усмотрению.

По словам депутата, в Москве разрешили перечислять в региональный бюджет налог на прибыль по ставке 13,5% вместо 17% тем организациям, где не менее половины сотрудников составляют граждане с инвалидностью. Он указал, что такая льгота создаёт стимул для работодателей принимать на работу инвалидов, а также предложил распространить её и на трудоустройство возрастных граждан.

Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления федеральной льготы по налогу на прибыль организаций, а именно — снижение ставки налога с 20% до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет, — написал депутат.

Ранее Сухарев выступил с инициативой ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. Он пояснил, что российские предприятия испытывают острый дефицит в IT-специалистах. Для решения данной проблемы необходимо не только увеличивать числа бюджетных мест по соответствующим специальностям в вузах, но и создавая условия для получения бесплатного второго высшего.